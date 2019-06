Les 101 meilleurs joueurs du repêchage de la LNH

Après des mois à évaluer les espoirs qui sont admissibles en vue de la prochaine séance de sélection, il est maintenant temps d’en révéler les conclusions.

Les patineurs américains issus du programme des moins de 18 ans occupent une grande place dans ce top-101. Il s’agit fort probablement de la meilleure édition jamais mise sur pied par ce programme de renommée mondiale.

À commencer par Jack Hughes, le meilleur espoir disponible, selon nous. Le joueur de centre de 5 pi 11 po et 170 lb détient le profil de l’attaquant hautement dynamique qui est si convoité pour évoluer dans la «nouvelle» Ligue nationale de hockey.

13 autres joueurs qui ont évolué pour cette équipe en 2018-2019 se retrouvent parmi les 101 meilleurs de cette cuvée, dont cinq qui sont répertoriés au premier tour.

La Ligue de hockey junior de l’Ouest est également très bien représentée dans le top-10, avec quatre patineurs, dont le meilleur défenseur disponible.

Sans oublier le Finlandais Kaapo Kakko, le deuxième meilleur patineur selon notre classement et le seul qui détient une véritable chance de rivaliser avec Hughes pour être choisi au tout premier rang.

Et les Québécois?

Alors que tous les yeux des amateurs de hockey québécois sont rivés vers le repêchage 2020, en raison de la présence d’Alexis Lafrenière, il ne faudrait pas négliger l’édition 2019.

Pas moins de quatre joueurs en provenance de la Belle Province ont réussi à percer le top-31 et trois autres ont obtenu leur place dans ce top-101.

Voici en détail la composition de ce classement des meilleurs espoirs en vue du repêchage de la LNH qui se tiendra les 21 et 22 juin prochains à Vancouver.

1. Jack Hughes, C | 5 pi 11 po, 170 lb | USNTDP-U18

Joueur de centre dynamique et ultra-talentueux capable de réaliser des jeux à difficulté élevée, et ce, à grande vitesse.

2. Kaapo Kakko, AD | 6 pi 2 po, 190 lb | TPS Turku (Liiga)

Pourrait rivaliser avec Hughes pour le premier choix. Ailier puissant qui est le catalyseur de l’offensive de son trio. Il est prêt à contribuer à une équipe dès maintenant.

3. Alex Turcotte, C | 5 pi 11 po, 186 lb | USNTDP-U18

Joueur de centre intelligent qui peut contribuer positivement aux succès de son équipe dans les trois zones.

4. Bowen Byram, DG | 6 pi 1 po, 195 lb | Vancouver (WHL)

Il possède tous les atouts pour devenir un défenseur no 1 dans la LNH grâce à son coup de patin, son positionnement sur la glace et sa prise de décision avec la rondelle.

5. Cole Caufield, AD | 5 pi 7 po, 163 lb | USNTDP-U18

Des buts, des buts et encore des buts. En 64 matchs cette année, Caufield en a inscrit 72. Ne vous laissez pas influencer par sa petite taille.

6. Kirby Dach, C/AD | 6 pi 4 po, 198 lb | Saskatoon (WHL)

Rares sont les joueurs de centre de 6 pi 4 po qui sont capables de manier la rondelle avec autant de fluidité tout en étant un cauchemar à contrer pour les joueurs adverses.

7. Matthew Boldy, AG | 6 pi 2 po, 196 lb | USNTDP-U18

Un attaquant créatif qui possède une vision du jeu aiguisée ainsi qu’un talent de passeur parmi les plus élevés de cette cuvée.

8. Peyton Krebs, C | 5 pi 11 po, 183 lb | Winnipeg (WHL)

Sous-estimé parce qu’il évolue pour l’une des pires formations juniors au pays, Krebs est un centre intelligent qui se targue d’être efficace dans toutes les situations.

9. Dylan Cozens, C | 6 pi 3 po, 183 lb | Lethbridge (WHL)

Un autre joueur de centre en provenance de l’Ouest, Cozens est un attaquant de type nord-sud qui patine à un train d’enfer et qui comprend les subtilités du jeu.

10. Trevor Zegras, C/AG | 6 pi, 173 lb | USNTDP-U18

Un attaquant polyvalent qui est à son mieux lorsqu’il contrôle le rythme du jeu, Zegras possède les qualités d’un bon passeur capable de rendre ses coéquipiers meilleurs.

11. Moritz Seider, DD | 6 pi 3 po, 208 lb | Adler Mannheim (DEL)

Arrière format géant qui se déplace drôlement bien pour un joueur de ce gabarit, Seider a évolué dans la meilleure ligue de hockey allemande cette saison tout en défendant les couleurs de son pays au Championnat du monde senior.

12. Alex Newhook, C | 5 pi 10 po, 192 lb | Victoria (BCHL)

Newhook est le type d’attaquant qui répond à plusieurs critères du hockey moderne : il patine comme le vent et possède un tir des poignets vifs qu’il décoche sans avertissement.

13. Thomas Harley, DG | 6 pi 3 po, 193 lb | Mississauga (OHL)

Un défenseur mobile qui voit très bien la glace, Harley est à son mieux lorsqu’il dirige l’attaque tel un quart-arrière au football.

14. Pavel Dorofeyev, AD/AG | 6 pi 1 po, 176 lb | Magnitogorsk (KHL)

Dorofeyev a complètement dominé le circuit junior russe cette saison, ce qui lui a valu une promotion de 23 rencontres dans la KHL avec le Metallurg de Magnitogorsk.

15. Philip Broberg, DG | 6 pi 3 po, 200 lb | AIK (Allsvenskan)

La première chose qui saute aux yeux en observant Broberg, c’est son coup de patin. Il patine mieux que n’importe quel arrière de cette cuvée, malgré ses 6 pi 3 po. Il possède également un boulet de la pointe.

16. Bobby Brink, AD | 5 pi 8 po, 165 lb | Sioux City (USHL)

Grâce à ses mains agiles et son puissant coup de patin, Brink est en mesure de garder les défenseurs adverses sur les talons.

17. Raphaël Lavoie, AD | 6 pi 4 po, 199 lb | Halifax (LHJMQ)

S’il peut faire preuve d’un peu plus de constance, Lavoie pourrait devenir un attaquant de puissance dans la LNH grâce à son talent brut et sa charpente de 6 pi 4 po et tout près de 200 lb.

18. Vasili Podkolzin, AD | 6 pi 1 po, 196 lb | SKA-1946 (MHL)

Perçu comme un choix du top-5 en début de saison, Podkolzin a dégringolé en raison de performances décevantes en Russie ainsi que dans les différentes épreuves internationales. Il demeure toutefois l’un des attaquants de puissance les plus efficaces de cette cuvée, malgré un manque de finesse dans son jeu.

19. Ville Heinola, DG | 6pi, 178 lb | Luuko (Liiga)

Rares sont les défenseurs en mesure de se tailler une place dans la meilleure ligue de Finlande à 17 ans. Heinola a démontré beaucoup de maturité dans son jeu.

20. Ryan Suzuki, C | 6 pi 1 po, 180 lb | Barrie (OHL)

Un passeur habile qui semble toujours être une fraction de seconde d’avance sur ses adversaires. Il devra toutefois faire preuve d’un peu plus d’agressivité et de désir de vaincre.

21. Cam York, DG | 5 pi 11 po, 172 lb | USNTDP-U18

Le quart-arrière de la puissante formation du programme américain des moins de 18 ans, York devra prouver qu’il n’était pas seulement le produit de ses talentueux coéquipiers.

22. Jakob Pelletier, AG | 5 pi 9 po, 165 lb | Moncton (LHJMQ)

Lorsque le moteur de Pelletier se met en marche, il ne manque jamais de gaz. Il possède également de très bonnes habiletés avec la rondelle et sa polyvalence lui permet d’occuper divers rôles sur la glace.

23. Victor Söderström, DD | 6 pi, 182 lb | Brynäs IF (SHL)

Un autre défenseur suédois qui excelle pour transporter la rondelle, Söderström a disputé la majeure partie de la saison dans la Ligue de hockey de la Suède (SHL).

24. Samuel Poulin, AG | 6 pi 1 po, 212 lb | Sherbrooke (LHJMQ)

Le fils de l’ancien joueur du Canadien Patrick Poulin a du père dans le nez. Même s’il prône un style de jeu axé sur la puissance, il peut également effectuer des jeux tout en finesse.

25. Patrik Puistola, C | 6 pi, 175 lb | Leki (Mestis)

Même si son coup de patin est plutôt moyen, Puistola possède des habiletés uniques avec la rondelle. Il a progressé de manière constante toute la saison dans la deuxième meilleure ligue professionnelle de Finlande.

26. Yegor Afanasyev, AD/AG | 6 pi 3 po, 204 lb | Muskegon (USHL)

Un attaquant offensif qui possède d’excellentes habiletés, Afanasyev attire les regards en raison de son talent intégré dans un gabarit de 6 pi 3 po et plus de 200 lb.

27. Nils Höglander, AG | 5 pi 9 po, 185 lb | Rögle BK (SHL)

Höglander se démarque par son agilité et sa fluidité. Malgré son petit gabarit, il est extrêmement difficile à contrer dans des situations de un contre un.

28. Philip Tomasino, C | 6 pi, 183 lb | Niagara (OHL)

C’est avec du travail acharné et une éthique de travail irréprochable que Tomasino peut se targuer d’être un joueur de centre hautement productif offensivement. Même s’il n’atteint pas son plein potentiel offensif, il pourra occuper d’autres rôles chez les pros.

29. Arthur Kaliyev, AG | 6 pi 2 po, 194 lb | Hamilton (OHL)

30. Nathan Légaré, AD | 6 pi, 206 lb | Baie-Comeau (LHJMQ)

Son coup de patin n’est pas le plus efficace, surtout au point de vue de l’accélération. Légaré est toutefois un cauchemar pour les équipes adverses, particulièrement sur le jeu de puissance, en raison de son tir foudroyant et de sa force physique qui lui permet de remporter ses batailles le long des rampes ainsi que dans l’enclave.

31. Vladislav Kolyachonok, DG | 6 pi 1 po, 189 lb | Flint (OHL)

Cet arrière originaire de la Biélorussie a fait tourner les têtes lors du dernier Championnat des moins de 18 ans. Utilisé dans toutes les situations, Kolyachonok a excessivement bien paru en raison de sa mobilité et de sa capacité à bien lire le jeu.

