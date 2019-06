Les femmes gestionnaires gagnent moins que leurs homologues masculins

MONTRÉAL | Les femmes gestionnaires gagnent en moyenne 87,6 % du salaire des hommes en position d’autorité au sein des entreprises québécoises comptant 200 employés et plus.

C’est ce qu’a rapporté jeudi l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans son bulletin «Cap sur le travail et la rémunération».

Ainsi, en 2017, le salaire horaire moyen des femmes gestionnaires était de 47,55 $ l’heure, alors que celui des hommes gestionnaires atteignait 54,28 $ l’heure, pour un ratio de 87,6 %.

Si dans le secteur public le ratio était plus élevé, à 95,2 %, il en est tout autrement dans le secteur privé, où la différence entre le salaire des femmes et des hommes gestionnaires était plus importante, avec un ratio de 80,4 %.

Selon les chiffres fournis par l’ISQ, 44 % des 68 300 gestionnaires dans les entreprises québécoises de 200 employés et plus sont des femmes.

Les cadres supérieurs ne figuraient pas dans cette analyse.