Les moments les plus marquants

Même si les monoplaces de F1 ont débarqué pour la première fois en 1978, c’est le 40e Grand Prix du Canada cette année. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas eu d’épreuves en 1987 et en 2009. Le Journal a répertorié les 10 moments les plus marquants qui se sont déroulés au circuit Gilles-Villeneuve.

1978 Photo d'archives

La victoire mémorable de Gilles

À ses premiers pas en Formule 1, Gilles Villeneuve remporte la première course de sa carrière à Montréal. Un beau moment qu’il savoure avec les 70 000 amateurs dispersés aux quatre coins du circuit de l’île Notre-Dame. Troisième au départ, le pilote originaire de Berthierville, qui pilote chez Ferrari, brille de tous ses feux sur la piste qui portera son nom après son décès. Il connaît un départ couci-couça.

Cependant, avec quelques tours à faire, il effectue une remontée avant de se hisser en tête devant Jean-Pierre Jarier, qui est victime d’un problème mécanique. Villeneuve garde la première place jusqu’à la fin de la course. Une victoire qui a mis des bases solides pour la course automobile au Québec.

1982 Photo d'archives, Pierre-Yvon Pelletier

L’année noire

Quelques semaines après le décès de Gilles Villeneuve à Zolder, le départ du Grand Prix du Canada prend une tournure dramatique. Ricardo Paletti perd la vie dès les premières secondes de la course. L’Italien de 23 ans, qui en était seulement à sa deuxième course en F1, percute la Ferrari de Didier Pironi dès le départ. Celui-ci détenait la pole position lorsqu’il a calé son moteur. Tous ses concurrents parviennent à le contourner, mais pas Paletti, qui partait en fond de grille. Il frappe la monoplace de Pironi alors qu’il était presque à sa vitesse maximale. Quelques secondes après l’impact, le bolide de Paletti s’embrase. Malgré les efforts louables des secouristes, le pilote de l’écurie Osella-Ford n’a eu aucune chance. La victoire du Brésilien Nelson Piquet a été reléguée au second plan lors de cette triste journée.

1991 Photo d'archives, Jacques Bourdon

La déveine de Mansell

Il ne faut jamais se pavaner avant la ligne d’arrivée. Le vétéran Nigel Mansell apprend cette dure leçon lors de l’épreuve montréalaise. Alors qu’il domine outrageusement l’épreuve dès les premiers coups de roue, le Britannique cale son moteur au milieu de son dernier tour sur le circuit Gilles-Villeneuve. Accusant une minute de retard sur Mansell, Nelson Piquet profite de l’occasion pour lui soutirer la victoire, alors qu’il n’a mené qu’un petit tour de l’événement. Il s’agit du dernier triomphe du Brésilien en F1. Mansell, lui, franchit la ligne d’arrivée à la sixième place.

1994 Photo d'archives

La première d’une longue série pour « Schumi »

La course de cette année-là ouvre le chapitre du pilote le plus décoré dans l’histoire du Grand Prix du Canada, Michael Schumacher. L’Allemand, au volant de son monoplace de l’écurie Benetton-Ford, remporte sa première victoire à Montréal. Après une chaude lutte avec Jean Alesi lors des qualifications, Schumacher fait cavalier seul lors de la course. Il termine avec une priorité de 40 secondes sur son rival de Ferrari. Schumacher sera sacré champion du monde à la fin de ce calendrier marqué par plusieurs controverses. À l’époque, on ne savait pas encore que le brillant pilote allait gagner l’épreuve montréalaise à six autres reprises : 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 et 2004.

1995 Photo d'archives

Alesi rime avec euphorie

À bord de sa Ferrari, Jean Alesi a signé une victoire qui demeurera toujours dans les annales du Grand Prix. Bien sûr, ce fut la seule et unique victoire au cours de sa carrière en F1. Toutefois, ce qui se produit le 11 juillet 1995 sur le circuit Gilles-Villeneuve est indescriptible. Alesi triomphe avec le numéro 27 de Gilles Villeneuve sur le circuit qui porte le nom du célèbre pilote québécois. Un scénario digne de Hollywood. Il n’en faut pas plus pour que des milliers de spectateurs sautent sur la piste afin de célébrer avec le Français dans les puits de ravitaillement. Une scène qui aurait pu être dramatique, alors que plusieurs pilotes n’avaient pas encore complété l’épreuve. De plus, lors de son tour d’honneur, Alesi manque d’essence en plein milieu de la piste. Michael Schumacher, en bon gentleman, fait monter Alesi sur sa monoplace pour lui permettre de se rendre à la ligne d’arrivée pour les cérémonies d’après-course. Un geste parfait dans un scénario parfait.

1999 Photo d'archives, AFP

Villeneuve et le mur des champions

Certaines portions du circuit Gilles-Villeneuve sont difficiles à négocier pour les pilotes. En 1999, c’est le mur des champions, situé après le dernier virage avant la ligne d’arrivée. Cet endroit de la piste est le théâtre de trois accidents durant l’épreuve. Damon Hill, Jacques Villeneuve et Michael Schumacher, qui sont tous d’anciens champions du monde, frappent ce mur à différents moments de la course. Moment très décevant pour Schumacher, car il est au premier rang au moment où il perd le contrôle de sa monoplace. Pour la première fois de l’histoire de la F1, la course se termine derrière la voiture de sécurité en raison de l’accident spectaculaire de Heinz-Harald Frentzen avec quatre tours à faire. Tous ces revirements permettent au Finlandais Mika Häkkinen de se faufiler jusqu’à la victoire.

2001 Photo d'archives, Jacques Bourdon

Les frères Schumacher écrivent l’histoire

Michael et Ralf Schumacher écrivent une grande page d’histoire de cette course. Tout d’abord, lors des qualifications, Michael a le dessus sur son frère en signant le meilleur temps. Toutefois, Ralf n’avait pas dit son dernier mot. Partant deuxième au départ, Michael voit son frère prendre les commandes et les garder pendant les 50 premières boucles. Avec une bonne stratégie d’arrêts aux puits, Ralf grimpe à la première place au 51e tour. Le pilote de Williams garde le contrôle de sa monoplace durant les 18 derniers tours pour signer la victoire. C’est la première fois dans l’histoire de la F1 que deux frères réussissent un doublé.

2007 Photo d'archives, Reuters

Première victoire de Hamilton en F1

Après la dernière victoire de Michael Schumacher à Montréal en 2004, on se demandait qui serait en mesure de reprendre le flambeau de l’Allemand au circuit Gilles-Villeneuve. La réponse allait provenir de l’Angleterre et d’un certain Lewis Hamilton. Le talentueux pilote pose un premier jalon important avec le public montréalais en 2007. Après une prestation convaincante lors des qualifications, le pilote de McLaren-Mercedes fait un sans-faute lors de la course pour obtenir sa première victoire en sol montréalais, mais aussi de sa glorieuse carrière. Il ajoutera cinq victoires sur le circuit Gilles-Villeneuve par la suite lors des éditions 2010, 2012, 2015, 2016 et 2017. Cette année, avec un autre triomphe, il pourrait égaler Schumacher pour le plus grand nombre de sacres en sol québécois avec sept.

2008 Photo d'archives

La victoire après la terrible embardée de Kubica

L’édition 2007 du Grand Prix a été marquée par la première victoire de Lewis Hamilton, mais c’est également celle où on a été témoin du terrible accident de Robert Kubica. Même si sa monoplace s’est effritée sous la force de l’impact et des tonneaux dans les airs, le Polonais s’en était tiré avec une entorse sévère à la cheville et une commotion cérébrale. À son retour au circuit Gilles-Villeneuve l’année suivante, Kubica fait les choses en grand. Deuxième lors des qualifications, il se retrouve derrière Lewis Hamilton après les deux premiers virages. Puis, lors d’un arrêt aux puits pendant un drapeau jaune où plusieurs pilotes décident de changer leurs pneus, Kubica est le premier à finir son ravitaillement. Roulant à côté du meneur Hamilton, il évite la collision avec Kimi Räikkönen et Niko Rosberg à la sortie des puits. Le Polonais est le seul qui peut poursuivre l’épreuve et il file vers sa première victoire en F1. celle de la rédemption.

2011 Photo d'archives, Didier Debusschère

La patience de Button rapporte