Médecins de famille: le gouvernement Legault défend la nouvelle prime

Après avoir décrié la rémunération des médecins dans l’opposition, le gouvernement caquiste a accordé une nouvelle prime aux omnipraticiens pour prendre en charge plus de patients.

Désormais, un médecin de famille qui aura plus de 750 patients à sa charge obtiendra un boni pouvant atteindre 7 500 $ par année. À 10 000 patients, la prime pourra atteindre 15 000 $ par année.

Québec insiste toutefois pour dire que la somme, évaluée à 46 millions $, provient de l’entente négociée l’an dernier entre le gouvernement Couillard et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). «Ce n’est pas du nouvel argent», affirme la ministre de la Santé, Danielle McCann.

«Ce que j’ai demandé, c’est que cet argent-là serve à donner accès à davantage de patients. Qu’on inscrive plus de patients aux médecins de famille et c’est ce que la FMOQ a décidé de faire, dit-elle. Alors, vraiment, c’est une très bonne nouvelle pour les Québécois et les Québécoises.»

Déjà, les médecins de famille reçoivent un boni allant de 24 $ à 310 $ (selon la vulnérabilité) pour l’ouverture du dossier, en plus du montant chargé pour la consultation.

Le premier ministre François Legault a lui aussi défendu la nouvelle prime, quelques minutes avant d’entrer au Salon bleu. «Il faut faire la différence entre les médecins spécialistes et les médecins de famille, a-t-il commenté. Les médecins de famille gagnent moins que les médecins de famille en Ontario. Les médecins spécialistes gagnent plus que leurs collègues en Ontario. Donc, ce qu’on a toujours dit, c’est qu’on veut revoir à la baisse la rémunération des médecins spécialistes.»

«Ce qui est annoncé pour les médecins de famille, c’est à même l’enveloppe qui est dans le budget, a-t-il ajouté. Donc, il n’y a pas de budget supplémentaire, c’est à même l’enveloppe qui est là.»

Le premier ministre a rappelé que son gouvernement veut modifier la méthode de rémunération des omnipraticiens pour inclure une plus grande part liée à la prise en charge des patients, une approche dite par «capitation». Un médecin pourrait ainsi déléguer certains actes à d’autres professionnels, comme les super-infirmières, tout en supervisant le suivi.

Plus de détails suivront...