NBA: Golden State toujours privé de Durant pour le match N.4

Le double champion NBA en titre Golden State, mené 2 à 1 par Toronto dans la finale 2019, sera encore privé de son ailier Kevin Durant, absent depuis plus d’un mois, pour le match N.4 vendredi, a annoncé jeudi son entraîneur Steve Kerr.

« Kevin ne jouera pas (vendredi), il va continuer à recevoir des soins et à s’entraîner pour être prêt », a déclaré Kerr durant un point presse.

« Le staff médical me dit qu’il n’est pas encore prêt à jouer. Ce sont eux qui me donneront leur feu vert », a insisté le coach des Warriors.

Kerr espère toujours pouvoir aligner Durant avant le terme de la finale 2019.

« Il va pouvoir s’entraîner avec l’équipe dans les jours à venir, nous espérons toujours qu’il puisse rejouer avant la fin de cette série », a-t-il insisté.

Durant, élu meilleur joueur des deux dernières finales, s’est blessé à un mollet le 8 mai contre Houston lors du match N.5 de la demi-finale de la conférence Ouest.

Sans lui, son équipe a éliminé Houston (4-2) puis Portland (4-0), mais Golden State a perdu deux des trois premiers matches de la finale 2019, dont un à domicile mercredi (109-123).

L’entraîneur de Golden State a toutefois enregistré une bonne nouvelle: son arrière Klay Thompson, blessé à un ischio-jambier dimanche et indisponible mercredi, pourra disputer le prochain match.

« On planifie le match de vendredi avec Klay, nous anticipons qu’il puisse jouer à moins de quelque chose d’imprévu », a souligné Kerr.

Autre nouvelle positive, Kevon Looney, blessé à une épaule depuis le match N.2 dimanche, pourrait peut-être rejouer alors que Kerr avait initialement annoncé que sa saison était terminée.

« On est en train de regarder toutes les options et prendre d’autres avis médicaux. Il n’y a rien à annoncer encore, mais c’est un scénario encore possible », a noté Kerr.