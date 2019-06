Omnium canadien: de l’ombre aux projecteurs

HAMILTON | Lorsqu’il a croisé Brooks Koepka, son joueur favori, dans le stationnement du club de golf de Hamilton cette semaine, Étienne Brault a senti un petit pincement. Il n’avait pas la berlue. Il vivait bien son rêve de participer à un premier tournoi du circuit de la PGA.

L’amateur de 22 ans a toujours volé sous le radar depuis ses débuts dans le monde du golf. Sa source de motivation en évoluant dans l’ombre de plusieurs golfeurs surdoués. Ayant agrippé un bâton il y a tout juste 10 ans, le golfeur québécois sort peu à peu de la pénombre. Les projecteurs sont enfin braqués sur lui à cet Omnium canadien.

Il a gagné son ticket avec panache en prenant le second rang de la qualification finale, lundi, au difficile parcours de Heron Point, près d’Ancaster, où se déroule le championnat national cette semaine. Fidèle à ses qualités sur le parcours, il a livré une bataille de tous les instants dans des conditions difficiles.

Persévérant et travaillant, Brault n’a pas ménagé les efforts depuis la fonte des neiges au Québec. Dès le début du mois de mai, il était le premier arrivé dans le champ de pratique du club de golf Pinegrove, tôt le matin, et le dernier à le quitter, tard le soir.

Dans la bouette et la pluie

« J’ai travaillé dans la bouette et la pluie durant tout le printemps. Je jouais de bons matchs avec mes coéquipiers à Pinegrove. J’ai bâti ma confiance et je me suis préparé adéquatement, relate le jeune athlète avec fierté. J’ai un caractère flamboyant sur le parcours. J’ai aussi réussi à travailler là-dessus. Je garde maintenant ma concentration et je reste dans ma bulle. Ça aide beaucoup. »

Avec sa solide confiance et son jeu inspirant, rien ne pouvait l’arrêter. En chemin vers la région d’Hamilton, il a remporté au passage l’Omnium printanier du Québec chez les amateurs, à Beaconsfield.

Son père, Michel, était si sûr qu’il réussirait à dégoter son billet pour l’Omnium canadien qu’il avait déjà réservé la chambre d’hôtel dans le coin de Mississauga, inconscient du mauvais sort que cela pouvait lui jeter.

« Je crois qu’il ne connaît pas le terme “jinx”. Mais il l’a fait, car il avait un bon feeling. C’est une bonne chose. J’apprécie le moment à l’Omnium, car il confirme que c’est ce que je veux faire dans la vie. Je suis à l’intérieur des cordes avec les gars que je regardais à la télévision, mes idoles. J’ai la chance de les battre, ce qui est très plaisant. »

Issu d’une famille de golfeurs qui avait délaissé le sport à sa naissance, Brault a reçu la piqûre en jouant avec son grand-père, Yvon, au club de golf Belle Vue, à Châteauguay, lors de ses vacances estivales.

Dès sa première compétition sur la scène provinciale, il a su qu’il était taillé pour le sport. Il a délaissé le hockey et le baseball pour s’adonner à sa passion.

Celle-ci l’a mené en Floride, où il cherchait à trouver une place dans les rangs universitaires américains. Il a fait des étincelles sur le Futur Collegians World Tour (FCWT), un circuit junior américain, qui lui a permis de dégoter une bourse à l’Université du Tennessee, à Chattanooga.

En plus de mériter son diplôme en gestion des affaires, il s’est démarqué parmi les Mocs durant quatre saisons jusqu’en 2018-2019.

Regard sur l’Europe

Décidé à gravir les échelons du golf rapidement, le sympathique athlète tentera sa chance chez les pros dès l’automne. La fin du circuit québécois CCPT a contrecarré ses plans d’été, alors qu’il espérait peaufiner son jeu dans les tournois au Québec jusqu’en septembre.

Comme son joueur favori, Brooks Koepka, Brault planifie passer par l’Europe avant de faire sa place en Amérique du Nord. Cet automne, il franchira l’Atlantique afin de participer aux qualifications du circuit européen.

« Brooks est un bel exemple. Il avait connu une bonne carrière collégiale, meilleure que la mienne, lâche-t-il à la blague. Mais il passait sous le radar des golfeurs rapidement devenus populaires. Il n’a pas profité des mêmes exemptions que certains. Il devait donc prendre un chemin différent pour s’améliorer et devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.

« Je vois la même chose dans mon cas, poursuit-il. Je dois passer par là pour améliorer mon jeu. »

Affichant une assurance à tout casser, Brault savait qu’il participerait un jour à son omnium national. Il n’était toutefois pas en mesure de mettre le doigt sur la bonne édition. « Si on m’avait dit il y a quatre ans que je serais ici, en 2019, j’y aurais cru. Mais je me donnais une fenêtre entre 2019 et 2023. »

Sans aucune retenue, il avait même les yeux sur le trophée ou un top 10 pour mériter sa place à l’Omnium britannique.

Un gars assuré avec de grandes aspirations.