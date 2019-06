Opération antidrogue à Salaberry-de-Valleyfield: la SQ dresse le bilan des saisies

Des stupéfiants ont été saisis mercredi, en Montérégie, lors de la frappe policière visant un réseau criminel de distribution de drogues qui tenait principalement ses activités dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield.

Dans son bilan publié jeudi, la Sûreté du Québec a indiqué avoir arrêté un total de 11 suspects, dont huit ont comparu mercredi. Les trois autres devaient être formellement accusés jeudi matin.

Lors de l’opération, les policiers ont saisi plus de 2 kg de cannabis, près de 140 grammes de cocaïne, une quarantaine de grammes de haschich, environ 200 comprimés s’apparentant à de la métamphétamine, un peu plus de 8100 $ en argent comptant et plusieurs téléphones cellulaires.

Quatorze perquisitions ont été effectuées dans la journée, dont neuf dans des résidences de Salaberry-de-Valleyfield.