Pays-Bas: un énorme laboratoire de cocaïne découvert grâce à un arbre déraciné

La Haye | L’un des plus grands laboratoires clandestins de cocaïne jamais découverts aux Pays-Bas a été mis au jour dans un hangar jeudi pendant le débitage d’un arbre tombé non loin de là, déracinépar une tempête, a annoncé la police.

«Jeudi matin, un très grand laboratoire de production de cocaïne a été découvert dans un hangar de ferme situé sur la rue Molenweg» à Oud-Vossenmeer, en Zélande, a annoncé la police dans un communiqué.

#OudVossemeer In de cocaïne wasserij vond de hele productie plaats voor het maken van de harddrugs. pic.twitter.com/J2L5WzuHdD — PolitieRoosendaal eo (@Politie_Rdaal) 6 juin 2019

«Il s’agit d’un des plus grands laboratoires découverts dans le pays selon des experts de la police», a-t-elle indiqué.

Des témoins qui s’affairaient à enlever l’arbre tombé le long de cette rue dans la nuit de mercredi à jeudi ont alerté la police lorsqu’ils ont senti une odeur étrange et vu des hommes «suspects»près du hangar, qui contenait une grande quantité de cocaïne prête à l’emploi.

La police refuse de communiquer sur la quantité exacte de drogue trouvée avant la fin du démantèlement du laboratoire, ce qui pourrait prendre «plusieurs jours».

La police, qui a ouvert une enqûete, n’a procédé à aucune arrestation jeudi, les suspects ayant fui avant l’arrivée sur place des forces de l’ordre.

En 2017, le nombre de saisies - 104 000 - et leurs volumes - 140,4 tonnes - ont atteint les niveaux les plus élevés jamais enregistrés dans l’Union européenne, selon un rapport dévoilé jeudi de l’Observatoireeuropéen des drogues et des toxicomanies (OEDT). L’offre de cocaïne, premier stimulant illicite d’Europe avec 3,9 millions de consommateurs annuels, n’a jamais été aussi importante.

C’est en Belgique - 45 tonnes - et en Espagne - 41 tonnes - que les saisies ont été les plus importantes en 2017, devant la France - 17,5 tonnes - et les Pays-Bas - 14,6 tonnes -.