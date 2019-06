Quatre nations autochtones se sont alliées jeudi pour dénoncer les revendications territoriales des Hurons-Wendat

Des Chefs et des représentants élus des Nations innues, malécites, abénakaises et atikamekw se sont rassemblés afin de signer une déclaration de respect mutuelle.

En réaffirmant leur alliance envers leurs territoires, les parties signataires souhaitent lancer le message clair aux deux palliers de gouvernement qu’elles ne veulent plus les voir s’immiscer dans leurs dossiers rappelant qu’elles sont capables de s’entendre entre elles afin de conclure des accords ou des arrangements qui favorisent «la coexistence harmonieuse sur le territoire».

«C’est fini pour eux cette stratégie-là de diviser pour mieux régner», a lancé le Chef des Pekuakamiulnuatsh, Clifford Moar, lors d’un point de presse.

Le chef Sioux pointé du doigt

M. Moar a fait référence à la signature, en janvier dernier, d’une nouvelle entente entre Ottawa et la nation huronne-wendate afin de lui accorder davantage d’autonomie notamment pour agrandir son territoire.

Les Wendats soutiennent qu’en vertu du Traité Huron-Britannique de 1760, leur territoire englobe une grande partie des rives nord et sud du Saint-Laurent, sont la Ville de Québec.

D’ailleurs, ils souhaitent mettre la main sur les anciens terrains de la Défense nationale qu’elle convoite à Ste-Foy afin de prendre de l’expansion, mais lorgnent également des terres situées dans le parc des Laurentides, qui appartiendraient aux Innus de Mashteuiatsh, notamment.

«Il y a plusieurs tentatives pour engager les pourparlers avec la nation huronne et ça avorte toujours. Ce n’est pas la nation huronne, mais plus le Chef Sioui qui nous amène toujours sur un terrain où on ne veut pas aller qui est toute la question de l’exclusivité territoriale. Ça nous a poussé à adopter cette façon de faire-là», confirme le Chef des Pekuakamiulnuatsh qui ne souhaite pas commenter les revendications des Wendats.

Sans s’opposer à la signature de protocoles sur la consultation et l’accommodement entre Ottawa et les Premières Nations, M. Moar déplore que le Grand Chef Konrad Sioui, agisse comme si le territoire n’appartenait qu’à la nation huronne-wendate.

«Protéger son territoire, ça ne veut pas dire qu’on garde l’exclusivité. On est prêts à partager. Le meilleur exemple c’est qu’on le fait avec les Québécois alors je trouve ça un peu dommage qu’on se soit pas capables de s’entendre», dénonce t-il.

Les Premières Nations signataires se disent ouvertes à en accueillir d’autres au sein de cette alliance si l’occasion se présente.