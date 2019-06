Second Cup CAFÉ et Cie propose un nouveau menu composé d’aliments frais et locaux

La société Second Cup CAFÉ et Cie, le plus grand détaillant canadien de cafés de spécialité, annonçait récemment son nouveau partenariat avec Diablement bon, une entreprise familiale de Farnham, pour offrir à sa clientèle un choix d'aliments de grande qualité de provenance locale.

Diablement bon est reconnue pour ses délicieux produits de charcuterie artisanale et ses fromages fins. Comme les deux entreprises partagent le même désir d'offrir des aliments artisanaux de la meilleure qualité qui soit, Second Cup CAFÉ et Cie et Diablement bon étaient faites pour s'entendre.

Fondée en 1975, Second Cup CAFÉ et Cie est le seul détaillant de cafés de spécialité canadien exploitant des cafés franchisés à l'échelle du pays. La société s'est donnée pour mission d'offrir une qualité supérieure et des produits novateurs, préférablement de source locale dans chacune des régions qu'elle dessert.

C'est une mission qui s'aligne parfaitement avec celle d'Hugo Eustache, l'artisan charcutier de Diablement bon, qui a soigneusement élaboré chaque élément du nouveau menu local qu'il a créé pour Second Cup CAFÉ et Cie. On peut imaginer l'expérience gastronomique que représentent les sandwiches et salades au menu, compte tenu du fait qu'il a également travaillé dans plusieurs restaurants de renom à Montréal, notamment Le Toqué, la Tomate blanche, et la Taverne Square Dominion.

Cela n'a rien d'étonnant puisque rien qu'à lire le menu, l'eau nous vient à la bouche : muffin anglais avec œuf et cheddar vieilli 2 ans, sandwich Caprese avec tomates, mozzarella, pesto et vinaigre balsamique vieilli, sandwich jambon et brie avec pommes et épinards, fondant classique aux trois fromages...

Par ailleurs, tous les emballages de sandwiches sont faits de fibres de cellulose biodégradables, une initiative écologique qui tient à cœur à Second Cup CAFÉ et Cie.

Afin de rendre les aliments locaux encore plus accessibles à sa clientèle, ces nouveaux produits seront en vente dans tous les cafés Second Cup CAFÉ et Cie à Montréal, Québec et Gatineau. Ils pourront aussi être commandés par le biais de Uber Eats et Skip the dishes, là où ces services de livraison à domicile sont offerts.