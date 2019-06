Cette année, la Soirée d’ouverture officielle du Formula 1 Grand Prix du Canada a transporté ses convives dans un lieu unique composé de la folie montréalaise, le glamour parisien et l’insolite new-yorkais. Le décor intérieur du nouveau Four Seasons était somptueux et raffiné.

François Dumontier, président et chef de la direction de Formula 1 Grand Prix du Canada, est en compagnie de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, Charlaine Villeneuve et du pilote Nicholas Latifi, natif de Montréal.

Les dirigeants du Canadien Marc Bergevin et Paul Wilson ont discuté du merveilleux monde de la Formule 1.

L’animateur et mannequin Francisco Randez a foulé le tapis rouge de l’hôtel avec style.

Les médaillés olympiques Bruny Surin et Jennifer Abel sont en compagnie du boxeur David Lemieux.

Annie Villeneuve est entourée de Claude Marcotte, Carbonleo, et d’Yves Lalumière, PDG Tourisme Montréal.

Stéphanie Drolet est en compagnie d’Yvon Michel, du Groupe GYM.

Les dirigeantes Sandrine Garneau LeBel et Julie Lalonde étaient élégantes et splendides.

Le réputé chef Marcus Samuelsson discutait avec le pilote Nicholas Latifi.

Geneviève Masse, Tables d’hôte, est en compagnie d’Alex Tagliani, son épouse, Bronte, Charlaine Villeneuve, François Dumontier et Robert Trudeau, Air Canada.

La charmante Varda a rencontré les invités dans le cadre de l’émission Sucré salé.