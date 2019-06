Un condo à la «vibe» californienne à vendre pour 429 000$ dans Ville-Marie

Les amoureux du style boho-chic tomberont certainement sous le charme de la décoration de ce condo sur deux étages à vendre dans le quartier Ville-Marie.

La propriété de deux chambres pourrait être à vous pour 429 000$.

En plus de sa grande luminosité et de son design unique, le condo est vendu meublé et entièrement équipé! Imaginez à quel point votre déménagement pourrait être simple.

Cette propriété construite sur deux niveaux offre aussi une vue imprenable sur le pont Jacques-Cartier et se trouve à seulement trois minutes à pieds du métro Papineau.

Pour tout savoir sur cette demeure, c’est par ici!





