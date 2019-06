Un nouveau comptoir à crème glacée molle aux saveurs uniques ouvre ses portes

Le Plateau Mont-Royal est gâté cet été en ouvertures de comptoir à crème glacée.

Après l’annonce de l’ouverture prochaine de Swirl sur la rue Rachel, voilà qu’un autre établissement de crème molle a vu le jour le 1er juin.

Unicone s’est installé dans l’ancien local de Hillary’s Salades au 3813-A de la rue Saint-Denis.

C’est dans un décor complètement EXTRA et très instagrammable où le rose et le faux gazon se mélangent brillamment!

En plus d’offrir des saveurs «de base» comme vanille et chocolat, Unicone proposera chaque semaine une saveur inspirée d’un dessert qui fait la renommée d’une ville ou d’un pays. Par exemple, pour la toute première semaine d’activités, les clients peuvent se régaler dans un cornet à saveur de gâteau au fromage et de sorbet de fraises digne d’un bon «cheese cake» new-yorkais.

Le but de Unicone est donc de vous faire voyager un cornet à la fois! La nouvelle entreprise est ouverte de midi à 21h chaque jour de la semaine.

Unicone

3813, rue Saint-Denis

