Un terrain très spécial à Lac-Mégantic

Après seulement quatre années d’existence, le Camping Aventure Mégantic s’est vu remettre le titre de camping de l’année par Camping Québec. En visitant les lieux et en tenant compte de l’offre qui est faite aux amateurs, on comprend rapidement que ce titre est très justifié.

« Nous sommes très fiers d’avoir obtenu ce titre après seulement quatre ans et, en plus, on nous a attribué cinq étoiles. Nous pouvons dire mission accomplie, se réjouit Jacques Boulanger, propriétaire de l’entreprise avec Julie Rouillard et Francis Therrien. Nous voulions créer un camping pouvant accueillir les familles de façon différente et offrir des activités qui sortent de l’ordinaire. »

Il faut mentionner que toutes les installations du camping sont entièrement neuves. « Les campeurs apprécient beaucoup que nos équipements soient neufs et au goût du jour. Nous sommes situés à flanc de montagne, ce qui nous permet d’offrir différents types de sites de camping, autant en terrain dégagé que sous le couvert de la forêt. »

En plus des emplacements traditionnels, la formule du prêt-à-camper occupe une place importante.

« La formule du prêt-à-camper prend de plus en plus d’ampleur au Québec, nous avons voulu nous adapter à cette nouvelle réalité en offrant aux amateurs plusieurs possibilités, souligne M. Boulanger. Ainsi, nous avons des caravanes, des tentes Hékipia, des Pods, des MégaPods, des Cabania (chalets dans les arbres) et des Yourtes de luxe en bois. Il est aussi important de noter que nous sommes ouverts quatre saisons, ce qui signifie que certains de ces équipements sont accessibles en hiver. »

SERVICES ET ACTIVITÉS

Ce terrain est situé à cinq kilomètres du centre-ville de Lac-Mégantic. Il offre une vue panoramique sur l’immense lac qui ne vous laissera certainement pas indifférent.

« Nous nous faisons un devoir d’assurer le meilleur service à la clientèle possible parce que nous voulons que les campeurs nous reconnaissent comme des champions dans ce domaine, indique M. Boulanger. Nous sommes trois propriétaires toujours présents sur les lieux. Les gens savent qu’ils peuvent s’adresser à nous en tout temps. »

En plus d’offrir les activités traditionnelles comme la baignade, les jeux et les activités dans une immense salle communautaire, l’équipe du camping a développé une nouvelle offre intéressante.

« Nous avons mis sur pied un forfait que nous avons baptisé Journée sans tracas. On peut le présenter comme un tout inclus pour les gens qui font ces activités. Une journée typique, c’est que nous prenons les gens en autobus pour les déplacer vers des sites intéressants de la région où ils peuvent faire de la randonnée, de l’escalade, du kayak, et plus. Tout est inclus dans le prix demandé : le transport en autobus, l’activité et même le dîner. On peut penser ici au Mont-Mégantic ou encore à la descente de la rivière Arnold. »

PENSÉE RÉGIONALE

En plus de bien positionner leur entreprise, les propriétaires du Camping Aventure Mégantic ont développé un système pour mettre en valeur toute la région.

« Nous avons décidé d’appeler les autres propriétaires pour nous rendre tous ensemble dans les grands événements comme les salons du VR de Québec et Montréal afin de mettre en valeur la région de Mégantic. De cette façon, les gens réalisent que s’ils veulent vivre une expérience de plusieurs jours, ils ont le choix des destinations dans la région. »

Fiche signalétique

NOM : Camping Aventure Mégantic

LOCALISATION : 1255, route 161, Frontenac

INTERNET : www.campingaventuremegantic.com

COMPREND : 168 sites divisés en 141 emplacements trois services (30 et 50 ampères), 13 emplacements deux services et un emplacement avec un seul service. Il y a aussi plusieurs possibilités pour le prêt-à-camper.

SERVICES : internet gratuit sans fil sur tous les sites, dépanneur licencié, buanderie, douches, bois, glace, salle communautaire et terrasse, programme d’activités, sentiers pédestres, parc à chiens (les animaux en laisse acceptés), piste de BMX, piste de course pour autos téléguidées, station de vidange, tous les sites sont munis d’un emplacement pour feu de camp avec table à pique-nique.

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ : Club de golf de Mégantic, circuit cyclable le Grand Tour du lac Mégantic, le parc national du Mont-Mégantic avec randonnée pédestre et soirée d’astronomie, le mont Gosford avec ses pistes de randonnée pédestre.

POUR INFO : 1 819 554-6466 ou info@campingaventuremegantic.com.