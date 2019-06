[VIDÉO] Découvrez l’étonnante piscine intérieure de cette maison à Boucherville

Cette grande maison, située à Boucherville, sur la rive-sud du Saint-Laurent, à tout pour faire rêver, dont une magnifique piscine intérieure inondée de lumière naturelle.

En plus de l’impressionnante fenestration d’un côté de la piscine, donnant sur la cour arrière de la demeure, l’espace où se baigner comprend une table pouvant accueillir quatre convives et un coin de détente à l’abri du bruit et des intempéries.

La maison, évaluée à environ 2,9 M$, offre aussi une cuisine moderne, une superbe cave à vin et une grande cour arrière.

Découvrez l’intérieur de la propriété dans la vidéo ci-devant.

Dans le cadre de la 7e capsule, nous vous avons présenté cette belle unité, située près de la station Berri-UQAM à Montréal, détenant un décor unique en son genre.

Estimée à près de deux millions de dollars, la demeure sur deux étages comprend une terrasse privée sur le toit offrant une vue à couper le souffle sur le pont Jacques-Cartier et les feux d’artifice.

ÉPISODE 7 | PENTHOUSE BERRI-UQAM

Pour la 6e capsule sur les plus belles propriétés, direction Pointe-Claire, dans l’ouest de l’île de Montréal, à la découverte d’une grande maison située au bord du fleuve Saint-Laurent.

La demeure, estimée à 3,4 millions de dollars, comprend six chambres à coucher, trois salles de bain, un terrain d’une superficie de 26 000 pieds carrés et une cabane nichée à l’abri du bruit, au bord de l’eau.

ÉPISODE 6 | POINTE-CLAIRE

Il y a deux semaines, un somptueux penthouse, situé dans le secteur de la Cité-du-Havre à Montréal, vous a été présenté.

La propriété offre une vue à couper le souffle du centre-ville, du fleuve Saint-Laurent, du Vieux-Montréal et de la Rive-Sud de Montréal.

ÉPISODE 5 | PENTHOUSE CITÉ-DU-HAVRE

Pour la 4e capsule, nous vous avons présenté une luxueuse propriété aux lignes contemporaines, située dans le quartier prisé le Boisé du Parc à Boucherville.

La demeure, s’élevant sur trois niveaux et détenant pas moins de 24 pièces, comprend entre autres une salle de cinéma, un gym, une salle de jeux, un simulateur de golf, un vaste terrain sans voisins à l’arrière, une piscine et une maison d’invités séparée.

ÉPISODE 4 | BOUCHERVILLE BOISÉ DU PARC

Pour la 3e capsule, un bijou architectural construit en hauteur à Saint-Hippolyte vous a été présenté.

Conçue sur mesure, la maison comprend quatre chambres à coucher, quatre salles de bain, un garage pour huit voitures et deux grandes terrasses offrant une vue saisissante sur le lac.

Un sentier privé au bord du lac mène à un spacieux quai.

ÉPISODE 3 | SAINT-HIPPOLYTE

Dans la deuxième capsule, nous vous avons présenté une belle demeure bordée par la forêt à Saint-Sauveur, dans la région des Laurentides, détenant une vue panoramique sur les pentes de ski du Sommet Saint-Sauveur.

La propriété comprend quatre chambres à coucher, trois salles de bain, un sauna, un spa, une cave à vin et une cuisine d'inspiration européenne.

ÉPISODE 2 | SAINT-SAUVEUR

Pour commencer la série, nous vous avons présenté une somptueuse maison au design contemporain située au bord de la rivière Richelieu, à Carignan, en vente pour la somme de 2,79 M$.

À qui la chance?

ÉPISODE 1 | CARIGNAN

Vous connaissez une propriété exceptionnelle en sol québécois qui devrait faire partie de cette série? Écrivez-nous à: inscriptions@quebecormedia.com

Jeudi prochain, découvrez un incroyable penthouse au 50e étage de la Tour des Canadiens, au centre-ville de Montréal.