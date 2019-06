Vitesse au volant: la police intensifie sa présence jusqu’au 13 juin

Les services de police du Québec multiplieront leurs opérations de surveillance de la vitesse au courant des prochains jours et en appellent à la «responsabilité» des conducteurs pour faire diminuer le bilan des accidents.

Jusqu’au jeudi 13 juin, la Sûreté du Québec et les autres corps de police de la province intensifieront leur présence sur l’ensemble du territoire dans le cadre d’une opération nationale concertée pour contrer la vitesse au volant.

«Malgré la présence policière, les sanctions plus sévères, les radars photo et les campagnes de sensibilisation, le non-respect de la limite de vitesse est un problème répandu. En 2018, plus de 267 000 constats d’infraction vitesse ont été émis», déplore la SQ dans un communiqué.

Entre 2014 et 2018, la vitesse a contribué au décès de 115 personnes sur les routes québécoises et a gravement blessé 420 autres occupants de véhicule.

«Même un excellent conducteur avec un excellent véhicule n’échappe pas aux lois de la physique. Quand la vitesse augmente, le risque d’avoir une collision et sa gravité augmente aussi. Ce choix peut avoir des conséquences irréversibles», soutient la SQ.

La Société de l’assurance automobile du Québec évalue que si chaque conducteur réduisait de 5 km/h sa vitesse moyenne, le nombre de blessures de décès diminuerait de15%.