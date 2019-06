Voyez les looks de Sabrina cette semaine!

C'est officiel, le beau temps est arrivé et ça se reflète dans les looks de cette semaine! Vibrance et légèrté sont au menu, bref, des ensembles qui collent à merveille à la personnalité de notre bien-aimée Sabrina Cournoyer. Voici un récapitulatif des derniers jours!

1. Lundi

Inspirations rétro et bon chic bon genre pour cette tenue toute en féminité. Pas de compromis à faire sur le confort avec ces espadrilles blanches, qui sont un incontournable de la saison!

Stylisme: Suzanne Laberge

2. Mardi

Les robes coupe en «A» sont flatteuses sur toutes les silhouettes et celle-ci va à ravir à Sabrina! Les rayures horizontales et les couleurs donnent une touche nautique au morceau, que le rouge à lèvres écarlate complémente à merveille.

Stylisme: Suzanne Laberge

3. Mercedi

Impossible de ne pas faire tourner les têtes avec un pantalon semblable! Le rouge cerise éclatant est mis en valeur par le haut blanc délicat et romantique noué à la taille. On adore!

Stylisme: Suzanne Laberge

4. Jeudi

Quand chic rime avec confortable! Cette robe à l'allure t-shirt est à la fois élégante et décontractée. La cerise sur le gâteau: des poches bien dissimulées.