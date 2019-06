CONSTANTIN (née BASTIEN)

Jeannette



À St-Eustache, le 3 juin 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jeannette Bastien épouse de feu Charles Edouard Constantin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne, Jean-Luc, Simone (François Éthier) et Lucie (André Tanguay), ses petites-filles Sandra et Vicky (Jean-Claude), ses 3 arrière-petites-filles, sa soeur Marie-Claire ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle lundi 10 juin de 14h à 17h et de 19h à 22h, mardi dès midi.Les funérailles auront lieu le mardi 11 juin à 14h en l'église St-Eustache, et de là au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, un don l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié.