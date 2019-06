«À votre santé! Clinique à bon marché!» avec Jean-Nicolas Verreault

Les complices Michel Charette et François Chénier signent texte et mise en scène d'«À votre santé! Clinique à bon marché», leur troisième pièce estivale, après «Visite libre» (2010) et «Réveillon» (2012), aussi présentées au Théâtre des Hirondelles.

«À votre santé!» se veut en somme une sorte de «Grande séduction» à la sauce théâtre d’été, une comédie romantique à «l’humour facile, mais subtil, avec un fond de tendresse», décrit Michel Charette. Et porteuse d’un ton burlesque pleinement assumé, qui fera peut-être reconnaître aux «milléniaux» l’esprit de la défunte émission «Radio Enfer», qui réunissait jadis Charette et Chénier.