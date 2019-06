RONDEAU (née Bourbonnais)

Lise



À Montréal, est décédée paisiblement le 4 juin 2019, Mme Lise Rondeau, épouse de feu M. Donald Rondeau.Maintenant aux côtés de son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Dominic (Edith) et Robert, ses petits-enfants Frédérique, Philippe et leur mère Sylvie Lebeau, ainsi que parents et amis.La famille recevra vos condoléances à lace dimanche 9 juin 2019 de 13h à 16h suivi de la liturgie de la Parole à 16h.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Louis-Riel pour leur dévouement et leurs bons soins.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer.