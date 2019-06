Attention aux marmottes

Nicholas Latifi a donné ses premiers coups de volant en F-1 dans un Grand Prix cette année, à l’occasion de la première séance d’essais libres.

Pilote d’essai chez Williams, le Torontois qui est né à Montréal avait pris part à trois journées d’essai privé plus tôt cette année à Barcelone et à Bahreïn. En 33 tours de piste, Latifi a pris le 20e et dernier rang, mais il n’a terminé qu’à 0 s 21 de son coéquipier George Russell qui avait remporté le titre l’an dernier en F-2 et à 3 s 432 du meneur Lewis Hamilton. Son meilleur temps au tour a été de 1 min 16 s 199. Photo Martin Chevalier

Tous heureux

«L’équipe est heureuse et moi aussi je suis content, a résumé Latifi qui pilotait la Williams FW42 de Robert Kubica. Je suis content d’avoir ramené la voiture en un seul morceau. Lors de la première séance, la piste est poussiéreuse. Vous voulez rester loin des murs et réussir de bons tours, vous habituer à la voiture et permettre à l’équipe d’accumuler des données. Parce que je suis natif de Montréal, j’ai ressenti un sentiment spécial quand je suis sorti des puits.»

Marmottes peu nerveuses

Latifi a eu une bonne frousse dans un virage lorsqu’il a évité de justesse une marmotte qui s’était pointée sur la piste comme il arrive souvent au Grand Prix du Canada.

«Ça s’est produit probablement au pire virage possible, a-t-il indiqué. Une chance qu’elle a figé. J’aurais pu endommager la voiture si j’étais arrivé à plus grande vitesse, ce qui aurait coûté plus cher que de remplacer un aileron.»

Avant la première séance d’essais, le pilote français Romain Grosjean a photographié une marmotte et écrit sur son fil twitter. «Ma chère amie, svp ne traverse pas la piste quand les voitures circulent.»

Pour Latifi, il s’agissait d’une deuxième participation au Grand Prix du Canada, lui qui était pilote d’essai l’an dernier chez la défunte écurie Force India.

Il avait alors effectué 28 tours, terminant au 19e rang tout juste derrière son coéquipier Lance Stroll.

Les différences

Quelles sont les principales différences entre les voitures de F-1 et F-2?