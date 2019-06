Le spectacle Au-delà des échos est produit par Lune Rouge, la nouvelle compagnie de Guy Laliberté. À l’intérieur d’une pyramide « PY1 », située au Quai de l’Horloge du Vieux-Port de Montréal, l’excellent choix de musique jumelé à des projections nous a fait découvrir la formation des civilisations. Plusieurs personnalités ont assisté à la première.

Photo Agence QMI, Steve Madden

Sylvain Mongeau, PDG de Lune Rouge Entertainment, est en compagnie de Gabriel Coutu-Dumont, metteur en scène, Guy Laliberté, PDG et fondateur de Lune Rouge, et Jean Guibert, directeur artistique.

Guy Laliberté est en compagnie de Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Isabelle Racicot a passé une agréable soirée en compagnie de son fils, Justin.

Le chef cuisinier Ricardo et sa fille Béatrice ont vécu l’expérience d’un excellent spectacle en son et en lumière.

Pour les amateurs de danse, le week-end, la pyramide est transformée en soirées de danse animées par des DJ locaux. Kirk Muller, l’ancien capitaine du Canadien, est en compagnie de son épouse, Stacey Muller.

Le dernier tableau est accompagné de la pièce musicale Imagine de John Lennon. Pascale Bourbeau est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Le spectacle nous rappelle les quatre éléments qui constituent l’univers (l’air, l’eau, le feu et la terre). Sur la photo, on aperçoit Stephen Bronfman et son épouse, Claudine Bronfman.

Léo, le fils de Virginie Coossa, est entouré de Jean-Philippe Dion, Virginie Coossa, Annick Dumontier et Kathleen Shannon.