Cominar fait un ménage à l’interne

Cominar poursuit son « plan de transformation » afin d’optimiser son rendement. La société a récemment licencié une quarantaine de travailleurs, dont trois vice-présidents et plusieurs directeurs, a appris Le Journal.

C’est mardi dernier que la majorité des employés touchés ont appris la mauvaise nouvelle. Une dizaine de personnes ont entre autres été remerciées dans la capitale, et les autres coupes ont été réalisées dans des bureaux à Montréal.

« Notre transformation est connue du public, nous en parlons depuis un bon moment. Lorsqu’on parle de transformation, cela implique de moderniser nos façons de faire. C’est un travail que nous avons commencé depuis des mois », explique Sandra Lécuyer, vice-présidente, talent et organisation, au Fonds de placement immobilier Cominar.

Selon nos informations, ce sont 38 personnes qui ont été remerciées, dont trois vice-présidents, au cours des dernières semaines. « Il y a eu quelques coupes dernièrement, et là, c’était le gros coup. Elles étaient effectives immédiatement », avance une source.

Pas une surprise

Quelques employés touchés avec qui Le Journal a discuté ont confié qu’ils n’étaient pas vraiment surpris de cette annonce étant donné le contexte financier dans lequel évolue l’organisation depuis quelque temps. « C’est certain que c’est une déception, je ne pensais pas perdre mon emploi, mais on sait que Cominar cherche à améliorer sa situation. »

La direction du Fonds assure qu’elle n’avait pas ciblé une ville ou un département en particulier pour réaliser les coupes. « Ces changements s’inscrivent dans un contexte proactif de transformation, et non dans le cadre d’une restructuration », note Mme Lécuyer. « Cela fait des mois qu’on regarde nos différentes équipes et que nous analysons les compétences dont nous avons besoin. De nouveaux postes ont aussi été ouverts », poursuit-elle.

Cette dernière n’a pas été en mesure de dire mercredi si d’autres postes pourraient être supprimés durant la période de transformation de la société. Elle assure toutefois qu’il n’y a pas d’autres coupes prévues « à court terme ».