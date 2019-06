Composter commence...à la cusine

Lorsqu’on peut compter sur un bac à compost pour récupérer les déchets alimentaires dans la cuisine, il est plus facile de maintenir cette bonne habitude.

Le collecteur

Ce collecteur de déchets de cuisine destinés au compostage (12,9 x 8 x 9,32 po) est fait de plastique beige et blanc, puis est coiffé d’un couvercle à fermeture à pression évitant les dégâts et emprisonnant les mauvaises odeurs. Il suffit d’agripper sa poignée profilée pour le transporter et de le déposer au lave-vaisselle pour le nettoyer.

Dans le bac !

Ne confondez pas ce bac en plastique (4L) à la mode avec une jolie petite glacière, car il est plutôt conçu pour récupérer les déchets alimentaires. Ventilé et doté d’un filtre, il réduit la propagation des moisissures et des odeurs.

Ce bac se trimballe à l’aide d’une poignée en acier inoxydable, son couvercle est facile à ouvrir et tout se nettoie facilement à l’aide d’un linge humide.

Poubelle à compost

Ne jetez pas vos déchets de cuisine, déposez-les plutôt dans cette poubelle à compost en acier inoxydable (7 x 7 x 8,5 po), dotée d’un système à double filtration. En effet, ses deux filtres de charbon absorbent les odeurs sur une période de six mois. Cette poubelle résiste au lave-vaisselle et est dotée d’une poignée permettant de la transporter jusqu’à votre composteur dans la cour.

Conception pratique

Voilà une boîte à compost conçue pour une utilisation quotidienne. Son couvercle s’ouvre et se referme aisément pour recevoir les matières compostables et pour retenir les parfums indésirables. De plus, il se retire complètement pour transvider les déchets alimentaires dans le c­omposteur et pour faciliter le nettoyage de la boîte. Puisque ses parois sont entièrement lisses, aucun résidu ne reste coincé à l’intérieur. Sa poignée rotative permet de déplacer la boîte aisément.

Boîte métallique

À la fois pratique et décorative, cette boîte métallique à compost possède un couvercle muni d’un filtre, évitant ainsi que les parfums désagréables ne s’échappent. Joliment peinte et arborant fièrement le mot « Compost », elle vous rappellera quotidiennement de donner un petit coup de pouce à la planète. Disponible en format de 3 ou 5 litres.