Droit de vivre

À 17 ans, en dépit d’un départ dans la vie traumatisant, une vie heureuse et épanouie est encore possible. Mais ça, Noa Pothoven n’y aura jamais droit ! L’adolescente originaire des Pays-Bas avait demandé l’euthanasie en raison de problèmes psychologiques provoqués par deux agressions et un viol.