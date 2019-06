Finale de la Coupe Stanley: Cassidy amer, mais confiant

ST. LOUIS | Bruce Cassidy a encore sur le cœur le but de David Perron en troisième période du cinquième match entre les Blues et les Bruins. Il s’explique toujours mal l’absence de punition à Tyler Bozak qui a fait trébucher Noel Acciari quelques secondes avant que Perron ne glisse la rondelle entre les jambières de Tuukka Rask.

En conférence de presse après le match au TD Garden, Cassidy avait qualifié cette décision d’un œil au beurre noir pour la LNH en plus de remettre en doute la clémence des arbitres envers les Blues depuis la sortie de Craig Berube après la troisième rencontre de cette finale.

« J’ai été honnête dans mes propos et mes sentiments n’ont pas changé, a dit l’entraîneur en chef des Bruins avant le départ de l’équipe pour St. Louis. Je considère qu’ils (Steve Kozari et Kelly Sutherland) ont manqué cet appel et cette mauvaise décision a influencé de façon négative le sort de cette rencontre pour nous. Il y a eu quelques erreurs depuis le début des séries.

« Mais je suis un ambassadeur du hockey et j’aimerais parler de choses pour vendre notre sport, a-t-il continué. Je suis chanceux de travailler au sein de la LNH. Aujourd’hui, c’est une nouvelle journée et nous nous préparons pour la sixième rencontre. »

Cassidy a tenu à remonter le moral de son ailier du quatrième trio, Noel Acciari.

« J’ai dirigé Noel pendant plusieurs saisons et je sais qu’il travaille fort pour récupérer la rondelle. Il joue un rôle important en infériorité numérique et il bloque des tirs. Après une défaite, les entraîneurs ne parlent généralement pas immédiatement à leurs joueurs. Mais quand j’ai marché dans le vestiaire, j’ai remarqué qu’il était débiné. Je me sentais mal pour lui. Je suis proche de mes joueurs. Noel se sentait coupable d’avoir abandonné sur ce jeu puisqu’il croyait qu’il y aurait une punition. Je lui ai parlé pour l’encourager.

« Nous devons oublier ce jeu et canaliser nos émotions dans la bonne direction afin de gagner le sixième match. »

En terrain connu

Au premier tour des séries, les Bruins ont effacé un retard de 3 à 2 dans leur série contre les Maple Leafs. Ils ont remporté le sixième match 4 à 2 à Toronto et le septième match 5 à 1 à Boston.

« Nous pouvons nous servir de nos expériences du passé, a reconnu Cassidy. Nous l’avons fait contre les Leafs. Et les gars qui ont gagné la Coupe Stanley en 2011 avaient également remporté les deux derniers matchs de la série face aux Canucks de Vancouver. Ils perdaient aussi 3 à 2. Ils savent que c’est possible de le faire. »

Barbashev suspendu

Les Blues joueront sans l’ailier Ivan Barbashev pour le sixième match de la finale. Le Russe a écopé d’une suspension d’un match pour sa mise en échec à la tête de Marcus Johansson. Barbashev n’avait pourtant pas reçu de punition sur le jeu.

La perte de Barbashev pourrait faire mal à la troupe de Berube.

L’ancien des Wildcats de Moncton mène les siens depuis le début des séries avec 80 mises en échec. Il formait un très bon trio avec Oskar Sundqvist et Alexander Steen.