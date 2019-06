Gaspésie: l'ouverture de sentiers retardée... par la neige!

Le quart des sentiers du Parc national de la Gaspésie seront ouverts au public plus tard qu’à l’habitude parce qu’il y a trop de neige et que certains sont même inaccessibles.

Photo courtoisie Parc national de la Gaspésie

«C’est la première fois qu’on se souvient de reporter l’ouverture de certains sentiers. Cette année, on a dû ouvrir avec un souffleur pour accéder à certains endroits et on n’a jamais fait ça avant», a dit le directeur du parc, Pascal Lévesque.

Les chutes de neige importantes cet hiver et le printemps frais ont entre autres provoqué cette situation.

Photo courtoisie Parc national de la Gaspésie

La pêche a aussi été retardée parce que le lac Cascapédia n’a «calé» que la semaine dernière, en juin, ce qui est très tard.

«Je suis moi-même originaire du coin et on n’a jamais vu ça», a dit M. Lévesque.

Il ajoute que la décision a aussi été prise pour une question de sécurité, car le couvert de neige crée des ponts de neige, ce qui fait qu’on ne voit pas nécessairement la passerelle, par exemple. Les ruisseaux sont aussi en crue. Les sentiers dont l’ouverture est reportée devraient être accessibles le 15 juin.