Montréal vibre au rythme du Grand Prix

Les festivités du Grand Prix du Canada sont maintenant lancées. Le coup de départ a été donné hier avec la Soirée d’ouverture officielle, au Four Seasons, où le monde du sport a côtoyé celui de la culture et des affaires. En fin d’après-midi, c’est l’Auberge Saint-Gabriel qui a été happée par la fièvre de la F1 lors de son traditionnel, et très couru, BBQ annuel.