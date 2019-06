Montréal vibre au son et au rythme de la F1

La fièvre de la Formule 1 a réellement envahi Montréal vendredi, avec les grondements des moteurs de voitures luxueuses et des essais libres, alors que des milliers de personnes sont débarquées dans les rues pour profiter des festivités du Grand Prix.

« On est venus d’Ontario pour la deuxième année consécutive, car des amis nous ont initiés au sport. On adore Montréal et Ferrari », a lancé Gino Carlozzi, 55 ans, rencontré dans le quartier de la Petite-Italie en compagnie de sa conjointe Beata Zabek.