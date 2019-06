Omnium canadien : Scott Brown et Matt Kuchar passent en tête

Les Américains Scott Brown et Matt Kuchar se sont emparés de la tête du classement de l’Omnium canadien, vendredi, à Hamilton en Ontario, en retranchant sept coups à la normale de 70 lors de la deuxième ronde. De son côté, le Canadien Nick Taylor a livré une autre belle performance pour se maintenir à un coup des meneurs.

Brown et Kuchar ont tous deux bondi de six places grâce à leurs performances du jour. Brown a réussi cinq oiselets et un aigle, tandis que Kuchar a enregistré huit oiselets et un boguey. Après 36 trous, ils présentent des pointages cumulatifs de 128 (-12).

Photo AFP

Taylor a quant à lui réalisé une ronde de 65 (-5) au cours de laquelle il a obtenu quatre oiselets et un aigle, et commis un boguey. Il partage le troisième rang avec l’Américain Brandt Snedeker.

Le Canadien Adam Hadwin, qui a rapporté une carte de 66 (-4) vendredi, est présentement sixième à trois coups de la tête. Ses compatriotes Mackenzie Hughes et Ben Silverman sont septièmes avec des cumulatifs de 132 (-8).

Silverman a connu une deuxième ronde exceptionnelle de 61 (-9), qui lui a permis de gagner 98 places au classement.