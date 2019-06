Omnium canadien: Étienne Brault, le meilleur amateur

HAMILTON | Quand il s’est réveillé vendredi matin, Étienne Brault a consulté le profil de Brooks Koepka à ses débuts sur le circuit de la PGA. Deux rondes de 77 à l’Omnium des États-Unis à l’Olympic Club en 2012, sa première présence professionnelle. Le Québécois était en bonne posture devant son joueur préféré.

Il y a cru jusqu’à la toute fin au club de golf d’Hamilton. Mais bien qu’il ait réalisé la meilleure performance chez les amateurs, le golfeur de 22 ans, très bientôt 23, ne s’est pas offert de cadeau de fête prématuré. Au cumulatif, il a terminé à court du couperet (-2) par trois coups, malgré une bonne seconde ronde de 69 (-1).

Deux bogueys consécutifs au cœur de l’aller et deux autres bogueys au retour, dont un tardif au 16e drapeau, ont anéanti ses espoirs. Il avait pourtant récolté quatre oiselets à son retour, propulsé par son moineau au neuvième. En regardant constamment les tableaux, il a vu qu’il flirtait dangereusement avec le couperet.

« J’ai vraiment bien joué. J’ai vu les bons scores en matinée et j’ai adopté une attitude agressive. Je n’ai pas profité de mes chances en début de ronde et j’ai dû me mettre en mode rattrapage. Ce 69 avait des allures de 66 », a relaté celui qui avait travaillé avec son bois de départ durant plus d’une heure après la première ronde.

Les efforts ont porté leurs fruits, car il était plus précis et plus puissant. Les roulés ne sont juste pas tombés dans la coupe tandis qu’il en a manqué de courtes distances.

Le jeune homme de Mercier n’a surtout pas rougi de sa performance à son baptême de feu chez les pros avec des scores de 72 et 69. Il a aussi bien joué que de grandes vedettes, dont Sergio Garcia.

« Je suis très fier de ce que j’ai réalisé. C’est très positif pour l’avenir. Je suis le meilleur amateur ici. Il y a de bons amateurs au Canada et dans ce tournoi, a exprimé celui qui espère avoir ouvert les yeux des bonzes de Golf Canada. J’ai déjà hâte à l’an prochain. »

Les valises

Comme Brault, Marc-Étienne Bussières et Joey Savoie n’ont pas résisté au couperet. Avec sa carte de 71 (+1), Bussières a terminé avec un score cumulatif de +5. Le professionnel du club Longchamp s’est mieux exécuté avec son fer droit, ce qui a enlevé un peu d’amertume à son élimination.

Savoie a quant à lui ajouté un 72 (+2) à son score initial de 75 (+5). Les erreurs ont une fois de plus coulé l’amateur. De mauvaises décisions et quelques malchances, dont celles au 18e trou où il a commis un abominable triple boguey, l’ont relégué en fond de grille.

C’est donc dire que la disette québécoise au championnat national dure depuis 20 ans. Le dernier golfeur de la Belle Province à avoir résisté au couperet est le Montréalais Craig Matthew en 1999. Il avait terminé au 58e rang.