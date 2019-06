O’Reilly impressionne en finale

Les Blues de St. Louis feront-ils mentir les observateurs de la scène du hockey ? Menés par Ryan O’Reilly, les Blues ne sont plus qu’à 60 minutes de soulever la première Coupe Stanley de leur histoire.

Après cinq rencontres, certaines tendances se dégagent dans cette finale menée 3 à 2 par les Blues. Mal-aimé des participants du Pool National de Hockey (PNH) alors qu’il a été choisi à peine 462 fois en prévision de la ronde ultime, O’Reilly, en quête d’une première bague de la Coupe Stanley, prouve plus que jamais sa valeur jusqu’à maintenant.

L’attaquant des Blues à la grosse barbe a inscrit trois buts et s’est fait complice sur trois autres. Le vétéran a été particulièrement efficace dans les deux dernières victoires des siens avec deux points dans chacune d’elles. Jeudi, il a aidé David Perron à réussir le but qui s’est avéré décisif en troisième période du cinquième acte, à Boston.

Tarasenko s’illustre

O’Reilly n’est pas le seul joueur des Blues à s’illustrer dans cette finale. Le Russe Vladimir Tarasenko a aussi son mot à dire en ayant secoué les cordages à trois reprises grâce à ses 21 tirs au but. S’il a joué les héros jeudi, Perron s’était néanmoins fait plutôt discret sur la feuille de pointage avant cette réussite alors qu’il s’agissait de son premier point de la série.

Meilleur pointeur du tournoi printanier, Brad Marchand revendique trois points, dont un but. On ne peut toutefois pas lui reprocher de ne pas essayer, comme en témoignent ses 11 tirs en cinq rencontres. Certains diront que c’est insuffisant. Une chose est sûre : lui et ses partenaires devront élever leur jeu d’un cran s’ils ne veulent pas repartir de St. Louis les mains vides dimanche soir.

Blanchi lors du cinquième match, Patrice Bergeron a inscrit quatre points dans cette finale. La fierté de L’Ancienne- Lorette carbure aux grands moments et la fâcheuse situation dans laquelle les Bruins sont plongés devrait le motiver à fond. Gagnant du précieux trophée en 2011, Bergeron a vu le gros saladier lui glisser entre les doigts deux ans plus tard quand les Blackhawks de Chicago ont vaincu les Bruins en six rencontres. Soyez sûr qu’il ne veut pas revivre pareil affront deux fois de suite.

