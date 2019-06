Pelchat et invités font revivre Aznavour

Le producteur qu’est Mario Pelchat fait souvent les manchettes, mais vendredi soir, il endossait son habit de chanteur avec un plaisir contagieux. Il fallait le voir danser sur Emmenez-moi, ajoutant toute sa fougue aux paroles du chanteur frêle disparu, et insufflé ses plus profondes émotions à Non, je n’ai rien oublié.

Ce serait une erreur de comparer Pelchat et Aznavour. Pelchat n’essaie pas non plus d’imiter la légende, et c’est ce qui fait la réussite du pari. Avec sa voix, sa prestance bien à lui et ses émotions, Mario Pelchat prouve une fois de plus que l’interprète en lui est plus vivant que jamais.