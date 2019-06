Se moquer du temps

Finies les courses contre la montre dans la cuisine. Avec son premier livre 3 ingrédients = 1 repas, Florence Sydney s’attaque à une contrainte majeure en matière de saine alimentation ­quotidienne : le manque de temps.

Grâce à cette mère de deux jeunes enfants, on ne compte plus les recettes multisaisons qu’il est possible de préparer en 10 minutes ou moins. Le menu pourrait difficilement être plus diversifié. Il y a un peu de tout dans ce livre : on passe des salades et des sandwiches aux pâtes, on s’amuse avec le poisson et on apprête plusieurs viandes, sans oublier les créations végétariennes. Photo courtoisie, Daniel Francis Haber

« La variété, c’est super important, non seulement pour avoir un éventail de ­vitamines et de minéraux qui viennent de différentes sortes d’aliments, mais pour moi, en tant que maman, c’est important ­d’apprendre à mes enfants à un jeune âge d’apprécier et de goûter aux aliments qui sont différents », explique la diététiste-nutritionniste.

Quelques minutes à l’épicerie

La perte de temps dans les ­supermarchés et les magasins à grande surface, Florence Sydney ne connaît pas non plus. Elle a mis en place un système qui lui permet d’acheter seulement trois ingrédients pour confectionner une recette nutritive et alléchante, comme son poulet général tao rapide et léger.

« J’essaie de stocker ma cuisine avec des choses de base, comme les légumineuses, les poissons en canne, et toujours avoir des petits pois dans le ­congélateur. Chaque jour ou tous les deux jours, je vais acheter les trois ingrédients qui me manquent. Même pour moi qui aime faire l’épicerie à la base, ça la rend à ­nouveau amusante. Ça enlève le stress. »

Son garde-manger bien garni, elle concocte différents repas qui donnent l’eau à la bouche. Elle a envie de filets de sole en papillote ? Facile : elle va se ­procurer des tomates, de la sole et du thym frais. Elle a un goût de falafels et sauce à la coriandre ? Elle achète simplement des œufs, de la ­coriandre fraîche et du yogourt nature.

Ses étoiles

Depuis de nombreuses années, Florence Sydney accorde sans hésitation son vote de confiance aux aliments en conserve, comme les boîtes de thon, de saumon et les ­légumineuses.

« Les protéines que j’encourage, ce sont des protéines qui ne sont pas chères. C’est ce que j’ai suggéré à des femmes enceintes et défavorisées parce que ça ne se perd pas et c’est facile à apprêter. » Photo courtoisie

Bien qu’elle prend plaisir à ­cuisiner tous les plats qu’elle propose dans son livre, un trio d’entre eux plaît particulièrement à Florence Sydney. Ses coups de cœur ?

« Le poke bol. Un jour, je voulais faire des sushis : j’avais tout dans la cuisine sauf des poissons. J’avais les algues, tous les légumes et le riz, mais je n’avais pas de poisson... C’est un sushi déconstruit. »

Il y a aussi « les lentilles et les boulettes à la marocaine. Y’a des épices d’influence marocaine, comme le cumin, la cannelle, un peu d’origan et de l’ail. Et puis la soupe-­repas aux lentilles. »

♦ En magasin, le livre 3 ingrédients = 1 repas de Florence Sydney contient plus de 60 autres recettes.

Pas de calories, que du plaisir

Ne cherchez pas les apports caloriques ni les valeurs nutritives des différents aliments et repas du livre 3 ingrédients = 1 repas de Florence Sydney. La diététiste-nutritionniste a d’abord et avant tout choisi de faire rimer santé avec plaisir.

« Je n’aime pas quand les gens sont obsédés par combien il y a de protéines, de calories, ­explique-t-elle. Si quelqu’un a l’objectif de perdre du poids, c’est important de surveiller et de compter les calories au début, mais il faut apprendre à respecter les portions et nos signaux de satiété. C’est notre corps qui va nous dire quand on a faim. » Pizza ou poutine ? Ainsi, parmi la variété de plats proposés, on retrouve de la pizza. Mais pas n’importe laquelle. « Les gens ont des préjugés envers la pizza. C’est sûr que si on en achète tous les jours, oui, c’est plus gras et plus salé, mais si on fait une pizza sur un pita, on peut mettre ce qu’on veut. » Florence Sydney dévoile d’ailleurs une alternative simple et légère aux offres des ­pizzerias, une recette végétarienne de pizza Margarita sur pita grâce à laquelle la sauce tomate, le basilic frais et le fromage mozzarella râpé créent un souper santé. Par contre, les frites enduites de sauce et ­surmontées de fromage en grains n’ont pas leur place dans ses menus. « Pour moi, une poutine c’est vraiment une gâterie », justifie-t-elle. Sans gâteaux ni tartes Les desserts aux couleurs alléchantes, il n’y en a pas non plus dans son livre. Comme elle n’a pas la dent sucrée, elle n’en confectionne pas à la maison. Toutefois, elle n’est pas contre l’idée d’en manger. « La définition d’un dessert, ça varie : ça peut être un yogourt comme un gâteau Reine Élisabeth... Il faut faire attention à quel genre de dessert on prend si on a l’habitude d’en prendre tous les jours. »

Pesto d’amandes

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Falafels et sauce à la coriandre

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Pâtes de style TEX-MEX

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Saumon super rapide

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.

Riz crémeux au poulet et au brocoli

Photo courtoisie

► Cliquez ici pour consulter la recette.