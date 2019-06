Trudeau et l’avenir des médias

Les causes sont annoncées depuis longtemps. Les géants du Web ne payent rien. Ils ne sont pas seulement dégagés du paiement des taxes. Ils ont aussi congé de toutes les autres contributions exigées, comme le Fonds des médias. Les joueurs locaux sont traités comme des riches qui versent une péréquation. Les vrais riches, les géants du Web, payent zéro.

Comble de l’ironie, les revenus publicitaires versés par les ministères et organismes sont de plus en plus dirigés vers ces géants du Web. Ils diront ne pas avoir le choix d’aller annoncer sur Google, Facebook ou autre pour rejoindre leur public. Je comprends. Mais avez-vous pensé au ridicule de gouvernements qui donnent des fortunes à des multinationales qui ne leur versent rien en retour ?