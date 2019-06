Un adepte de parapente s’écrase dans des arbres à Saint-Pie

SAINT-PIE – Un homme qui faisait du parapente depuis le mont Yamaska, en Montérégie, a été blessé au dos jeudi soir quand il a atterri dans des arbres à Saint-Pie.

Il semble que ce membre du Club de vol libre Yamaska, fondé en 1978, a perdu le contrôle pour une raison qui n’a pas été précisée.

À l’arrivée des premiers répondants, peu après 18 h 30, il avait réussi à se libérer de sa fâcheuse position et se trouvait au sol. Il a été conduit à l’hôpital et on ne craignait pas pour sa vie, a précisé la Sûreté du Québec. Aucune enquête n'a été ouverte relativement à cet incident.