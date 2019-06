Une course pour découvrir les microbrasseries montréalaises à lieu ce week-end

Vous aimez la course et la bière, ou simplement la bière et vous avez envie de relever un défi? La Montreal Beer Run est l’activité que vous devez faire ce week-end.

Cette course, qui a également lieu dans d’autres villes canadiennes, permet à ses participants de courir 9,3 kilomètres tout en découvrant et en goûtant les bières de différentes microbrasseries de la ville dans laquelle elle se déroule.

Au total, c’est quatre arrêts de 20 minutes qui sont prévus pour vous désaltérer tout au long de l'activité. Les brasseries à l’honneur durant la course sont la Brasserie McAuslan, Glutenberg, le Brutopia et les 3 Brasseurs McGill.

Bien que l’évènement soit une course, ça reste une compétition amicale dont le but est de s’amuser, boire et passer du bon temps entre amis à découvrir des bières. En plus, les organisateurs de la course s’engagent à remettre 5 $ de chaque inscription à l’Association canadienne pour la santé mentale. Vous allez donc courir pour la bonne cause également!

L’évènement se déroule le dimanche 9 juin. Il ne reste que quelques places dans le deuxième départ prévu pour 12 h 15. Le coût pour participer à la course est de 66,50 avant les taxes. Le prix comprend les dégustations de bières que vous ferez à travers le parcours, un chandail à l’effigie de la course, un dossard de course et une médaille... seulement si vous êtes capable de terminer!

Le départ du Montreal Beer Run aura lieu à la Microbrasserie 4 Origines sur la rue Saint-Patrick.

Pour vous inscrire, c’est ici.

