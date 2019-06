Une firme d’ici aide les fans à se prendre pour des pilotes

C’est à Longueuil que des ingénieurs français ont trouvé la meilleure technologie pour leur simulateur de course automobile, testé et approuvé par le jeune pilote de F1 Pierre Gasly.

La grande réactivité du système mis au point par D-Box fait en sorte que le délai entre l’image et le mouvement ne dépasse pas 40 millièmes de seconde.

Les pilotes les plus aguerris peuvent tout de même percevoir cet infime écart. Pour éviter de gâcher leur expérience, RS Simulation a donc opté pour des mouvements relativement subtils.

« Ce que 95 % des pilotes veulent, c’est juste avoir un complément d’information, note M. Dardelet. Ils ne veulent pas un simulateur qui les bouge dans tous les sens. C’est pour ça qu’on s’est orienté vers D-Box, où la quantité de mouvements est à la fois ajustable et non exagérée. »

Le nouveau simulateur de RS, baptisé Sector One, coûte la rondelette somme de 33 000 euros, soit environ 50 000 $.

Lancé il y a deux semaines sur un yacht dans le cadre du Grand Prix de Monaco, Sector One a suscité un fort engouement.

« On en a déjà vendu une trentaine, soit l’objectif qu’on s’était fixé pour un an », se réjouit M. Dardelet.

Pour D-Box, RS Simulation est un troisième partenaire en course automobile, après l’anglaise Vesaro et VRX de la Colombie-Britannique. RS s’était lancée dans ce secteur en 2007 par le biais d’une collaboration avec l’ex-pilote Bertrand Godin.

« RS, c’est le fun parce que ce sont des gars qui sont connectés sur des professionnels de la course », dit Claude McMaster, PDG de D-Box.

RS Simulation fournit en effet des simulateurs professionnels à 300 000 euros à la moitié des écuries en Formule Électrique. Et à titre d’ingénieur de performance pour l’équipe Techeetah, le coproprio de RS a connu sa première victoire lors du Grand Prix de Formule E de Montréal, en 2017.

Tout n’est pas perdu pour les amateurs qui n’ont pas les moyens de s’acheter le simulateur Sector One. Pour 20 $, il est possible de faire une séance de 15 minutes dans l’un des six simulateurs de VRX actionnés par D-Box, installés dans le tout nouveau centre Esports Central, situé au centre-ville de Montréal.