Walmart livrera bientôt les courses dans votre frigo

Walmart compte aller encore plus loin dans la livraison de ses produits en faisant directement livrer dans les réfrigérateurs de ses clients leur liste d’épicerie, et ce, même s’ils sont absents de chez eux.

Le géant américain du commerce de détail a annoncé aujourd'hui son nouveau service InHome, «conçu pour aider les clients à gagner du temps et pour offrir une autre façon pratique de faire les courses», peut-on lire dans une déclaration du grand patron du commerce électronique chez Walmart, Marc Lore.

Les consommateurs n’ont qu’à passer une commande d’épicerie en choisissant l’option «livraison à domicile». Un employé de la compagnie s’occupe de collecter les produits, puis, le jour choisi pour la livraison, en utilisant notamment une caméra portable que le client peut consulter, l’employé va ranger, de la façon «la plus efficace» possible, le lait, les œufs et tout autre produit directement au frais.

Le client choisira de quelle façon il préfère que l'employé entre dans le logement – par la porte d'entrée ou le garage, en utilisant ou non un périphérique intelligent, par exemple. L’entreprise assure que le consommateur n’aura pas besoin d’acheter une caméra, puisqu’il pourra visionner tout le processus, «de l'ouverture de la porte au rangement dans le réfrigérateur, jusqu'à ce que l’employé s’en aille».

Le prix du service n’a pas été dévoilé. Le service sera lancé cet automne et visera plus d'un million de clients répartis dans trois villes: Kansas City au Missouri, Pittsburgh en Pennsylvanie et Vero Beach en Floride.

En 2017, Walmart avait testé un service de livraison à domicile avec la firme August Home, qui vend notamment des serrures intelligentes.

Walmart et Amazon se livrent une guerre pour dominer la distribution. Amazon propose à ses clients Prime, aux États-Unis, son service Amazon Key, qui permet, grâce aux serrures connectées, la livraison de colis même lorsque les clients sont absents.

En mai dernier, Walmart lançait un service de livraison gratuite en un jour, Next Day.