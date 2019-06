BOUCHARD (née TURCOTTE)

Julienne



À Montréal, le 1er juin 2019, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Julienne Turcotte, épouse de feu M. Adelin Bouchard et fille de feu Mme Germaine Roy et de feu M. Lauréat Turcotte.Elle laisse dans le deuil ses fils Paul (Suzanne Belle-Isle) et feu Claude (Diane Poirier), ses petits-fils feu Sébastien, Joël, Pierre-Paul et Claude-Philippe (Sarah Thibodeau), ses frères et soeurs : Lorraine (feu Dr Roger Darveau), feu Bibiane (feu Donat Guertin), feu Pauline (feu Georges Morneau), Yves M.S.C., feu Roger (Lucienne Gosselin), Gilles (Nicole Vallières), feu Murielle (feu Roch Leclerc), Lise (feu André St-Ignan), feu René (feu Marie-Paule Fillion), feu Gaétan (feu Colette Perron), Marc (Francine Veilleux), Victoire (Fernand Bujold), feu Gaston (feu Régine Bélanger); Yvette Châles (amie proche de la famille), ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis(es).La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 14 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 9h. Les funérailles auront lieu le samedi 15 juin 2019, à 11h en l'église Saint-Jude, située au 10120, avenue d'Auteuil, Montréal.