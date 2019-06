BÉLANGER, Léo



De Saint-Janvier, le jeudi 6 juin 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Léo Bélanger, époux de Mme Jacqueline Coursol.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Solange (Yves), André (Josée), Louise (Michel), Mariette (André), Guy (Johanne) et Martin (Chantal), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au17745, RUE VICTORMIRABELle vendredi 14 juin 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 15 juin de 9h à 10h45.Les funérailles auront lieu le samedi 15 juin 2019 à 11h en l'église de Saint-Janvier au 17737, rue Sacré-Coeur, Mirabel.