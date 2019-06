MERCIER, Rémi



Au CHUM, le 4 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé Monsieur Rémi Mercier, tendre époux de Mireille Besner.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses soeurs Solange et Jeannine (Réjean), ses frères André et Robert (Monique), ses belles-soeurs Rolande, Gaëtane, Claudette, ses beaux-frères Raymond et Robert (Nicole), ses filleuls, neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Un merci spécial à Monique et Robert ainsi qu'à Diane et Ronald pour leur accompagnement et leur soutien.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 de 12h00 à 18h00 suivi des funérailles à 18h00 au complexe :La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer ou la Fondation canadienne du rein, serait apprécié en sa mémoire.