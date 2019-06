BRIÈRE LANTHIER, Madeleine



À Laval, le 3 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Madeleine Lanthier.Désormais auprès de son époux Jean-Guy Brière et de ses filles Ginette et Chantal, elle laisse dans le deuil ses enfants Suzie (Réal), Line (Benoit), Christine, Martin (Caroline), ses petits-enfants Maryse, Félicia, Jonathan, Alexandre, Ann-Laurence, Vincent et Amélie, ses arrière-petits-enfants, Sean et Olivia, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 15 juin de 11h à 14h au salon de la:Les funérailles auront lieu le samedi 15 juin à 14h30 en l'église Saint-Canut et de là, au cimetière du même endroit.La famille tient à remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement La Pinière de Laval pour leur dévouement.