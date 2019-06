SENÉCAL (née TREMBLAY)

Murielle



C'est avec une grande tristesse que vous annonçons le décès subit de Mme Murielle Tremblay Senécal, le 5 juin 2019 à l'âge de 79 ans, épouse de feu M. Fernand Senécal de St-Édouard-de-Napierville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Diane), Diane (Etienne), ses petits-enfants Mariève, Philippe, Carel, Laurie, Maé, ses soeurs, ses frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le vendredi 14 juin 2019 de 18h à 21h et samedi de midi à 13h30 suivi des funérailles à 14h en l'église de St-Édouard-de-Napierville.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation Anna-Laberge et/ou à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.