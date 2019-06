CHARPENTIER, Daniel



Le 2 juin 2019, est décédé à l'âge de 67 ans, monsieur Daniel Charpentier.Il laisse dans le deuil sa soeur et son frère Claire et Robert (Yvonne), sa filleule Anne-Marie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 13 juin 2019 de 19h30 à 22h et le vendredi 14 juin 2019 de 9h à 10h30 à la:Les funérailles seront célébrées le vendredi 14 juin à 11h en l'église Notre-Dame-de-Grâces, (1599, boul. Bourassa, Longueuil J4J 3A5).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs Victor- Gadbois.