DI IORIO, Antonio "Tony"



De Ste-Adèle le 28 mai 2019, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Antonio alias Tony Di Iorio.Il laisse dans le deuil son fils Christian, sa soeur Assumpta (Pino), sa cousine Terry (Richard), ses neveux et nièces Claudia (Roberto), Pascal (Maria), ainsi que plusieurs parents et amis.Nous tenons à remercier Pierre et Tanya pour leur soutien exceptionel.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juin de 14h à 17h au:955 RUE GRIGNONSAINTE-ADÈLE, Qc J8B 2R7