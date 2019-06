LEBLANC, René



13 février 1940 - 4 juin 2019À Laval, le 4 juin 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur René Leblanc, époux de Madame Carmen Dionne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (César) et Chantal (Ricardo), son fils adoptif Naoshi (Kuniko), ses petits-enfants Maria-Isabel, Jonathan, Alexis et Kentaro, ses soeurs Rita et Jacqueline (Gérard), ses frères Yvon (Gisèle) et Jacques (Céline), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 16 juin 2019 de 11h à 14h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 14h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du département de gériatrie de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.