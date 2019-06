LEPAGE, Richard



À Montréal, le 4 juin 2019, à l'âge de 55 ans, est décédé Richard Lepage, fils Lise Malboeuf et André Lepage.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses tantes Monique Malboeuf et Monique Lepage, ses cousines Colette et Isabelle, ses cousins Daniel et Marc-André, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juin 2019 de 12h30 à 18h, suivi des funérailles à 18h, au complexeAu lieu de fleurs, un don à la Fondation maladies du coeur serait apprécié en sa mémoire.