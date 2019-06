LAFLAMME, Lucille



À Longueuil, le 5 juin 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Lucille Laflamme, épouse de feu M. Rolland Lalancette.Elle laisse dans le deuil ses fils Mario et Bertrand Lalancette et ses petits-fils Pierre Luc (Stéphanie Egner) et Carl André Lalancette, ses frères Simon (Huguette Michaud) et Jean-Eudes (Claire Lalancette), sa soeur Florence, ainsi que de nombreux autres parents et amis.Apportez-lui des roses rouges en signe d'affection.La famille recevra les condoléances le vendredi 14 juin 2019 de 18h30 à 21h ainsi que le samedi 15 juin 2019 de 11h à 18h, suivi d'une cérémonie en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC J4J 2H5Tel: (450) 463-1900www.dignitequebec.com