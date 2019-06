BERGERON, Jean



À Montréal, le 4 juin 2019 est décédé M. Jean Bergeron, époux de Mme Françoise Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Éric et Roland, ses filles Sylvie (Marc-André) et Linda (Marc), ses quatre petits-enfants: Vincent, Gabriel, Marc-Olivier et Charlotte, ses frères, ses soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Selon les volontés du défunts, ses cendres seront remises à sa famille.